Два часа — и сразу в плен: ВС РФ допросили захваченных при атаке Курской области бойцов ВСУ

На видеозаписи пленные ВСУшники отвечают на соответствующий военному уставу набор вопросов российского военнослужащего: имя, год рождения, откуда родом, подразделение, с каких пор на службе и когда вторглись в Курскую область. Среди тех, с кем поговорили бойцы ВС РФ, есть выходцы Днепропетровской, Одесской, Кировоградской и Черновицкой областей. Кроме того, опрошенный с позывным Тарас рассказал, что родился в Татарстане, а жил в Харькове. Ещё один сообщил, что родом из Славянска в ДНР, а контракт с ВС Украины заключил в 2020 году.