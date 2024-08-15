Два часа — и сразу в плен: ВС РФ допросили захваченных при атаке Курской области бойцов ВСУ
Минобороны опубликовало видео допроса бойцов ВСУ, взятых в плен под Курском
В Сети появилось видео с допросом украинских военных из 82-й ОДШБр и 154-й ОМБр ВСУ, которые попали в плен при атаке на Курскую область. Ролик опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.
Кадры допроса взятых в плен в Курской области солдат ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
На видеозаписи пленные ВСУшники отвечают на соответствующий военному уставу набор вопросов российского военнослужащего: имя, год рождения, откуда родом, подразделение, с каких пор на службе и когда вторглись в Курскую область. Среди тех, с кем поговорили бойцы ВС РФ, есть выходцы Днепропетровской, Одесской, Кировоградской и Черновицкой областей. Кроме того, опрошенный с позывным Тарас рассказал, что родился в Татарстане, а жил в Харькове. Ещё один сообщил, что родом из Славянска в ДНР, а контракт с ВС Украины заключил в 2020 году.
"Мы побывали [в Курской области] два часа и попали сразу в плен, под обстрел, нас расстреляли три БТР", — заявил один из взятых в плен украинских военных.
Напомним, что ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область 6 августа, с тех пор в приграничье продолжаются напряжённые бои. По сведениям Минобороны на сегодняшний день, потери украинской стороны в регионе составили до 2640 бойцов, 37 танков и множества другой техники. О пленении пятерых солдат 82-й ОДШБр в районе Малой Локни стало известно 14 августа, но это далеко не первая группа сложивших оружие. Отметим, что некоторые из сдавшихся украинских военных признавались в том, что получили приказ стрелять по гражданским, если те будут оказывать сопротивление.
Telegram / Минобороны России