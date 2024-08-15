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15 августа, 05:41

Азовец* попросился в Армию России спустя два года в плену и объяснил причину

Пленный боец "Азова"* Кадраков хочет защищать родной Донбасс в рядах Армии РФ

Военнослужащий украинского нацбата "Азов"* Станислав Кадраков, который уже два года находится в российском плену, хочет примкнуть к Армии РФ. Он заявил, что намерен защищать родной Донбасс от киевского режима.

"В первую очередь, я уже очень долго жду, пока моя страна обменяет меня, уже два года и четыре месяца прошло", — рассказал Кадраков, который был мобилизован в "Азов"* весной 2022 года и сдался в плен россиянам на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Второй причиной решения примкнуть к России он назвал то, что он родился в городе Шахтёрск и всю жизнь прожил в Донецке. Азовец* рассказал, что был мобилизован в 2022 году, и уже в плену понял, что хочет остаться на родине. А для полноценной жизни в Донбассе, по его мнению, нужно отслужить в армии.

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Ранее стало известно, что около 20 пленных бойцов ВСУ захотели воевать против Киева в рядах ВС РФ. Они попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого — уникального подразделения, личный состав которого состоит из бывших бойцов ВСУ. Батальон принёс присягу Российской Федерации в ноябре 2023 года. Уже через 15 дней подразделение отправилось на первое боевое задание, а об их первой встрече на поле боя с ВС Украины стало известно в конце декабря прошлого года.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

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Андрей Бражников
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