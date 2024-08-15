Военнослужащий украинского нацбата "Азов"* Станислав Кадраков, который уже два года находится в российском плену, хочет примкнуть к Армии РФ. Он заявил, что намерен защищать родной Донбасс от киевского режима.

"В первую очередь, я уже очень долго жду, пока моя страна обменяет меня, уже два года и четыре месяца прошло", — рассказал Кадраков, который был мобилизован в "Азов"* весной 2022 года и сдался в плен россиянам на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Второй причиной решения примкнуть к России он назвал то, что он родился в городе Шахтёрск и всю жизнь прожил в Донецке. Азовец* рассказал, что был мобилизован в 2022 году, и уже в плену понял, что хочет остаться на родине. А для полноценной жизни в Донбассе, по его мнению, нужно отслужить в армии.