Минобороны РФ озвучило потери ВСУ в Курской области

ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, за сутки противник лишился, в частности, 5 боевых машин пехоты Bradley, 14 бронемашин, 8 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, установки РСЗО и 2 станций РЭБ "Анклав-Н" и "Буковель-AD".