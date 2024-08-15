Минобороны РФ озвучило потери ВСУ в Курской области
ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 340 военных и 19 единиц техники
ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, за сутки противник лишился, в частности, 5 боевых машин пехоты Bradley, 14 бронемашин, 8 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, установки РСЗО и 2 станций РЭБ "Анклав-Н" и "Буковель-AD".
Всего же за время боевых действий в Курской области противник потерял до 2640 военнослужащих, 37 танков и другую технику.
Как ранее сообщал Life.ru, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. Как ранее рассказал Алаудинов, в атаке были задействованы 12 тысяч бойцов ВСУ, которые должны были к 11 августа захватить Курскую АЭС. Но план Киева провалился. Сегодня, 15 августа, ВСУ решили сменить тактику, поскольку значимых успехов так и не добились.
Telegram/Zelenskiy / Official