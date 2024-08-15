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15 августа, 11:25

Минобороны РФ озвучило потери ВСУ в Курской области

ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 340 военных и 19 единиц техники

ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, за сутки противник лишился, в частности, 5 боевых машин пехоты Bradley, 14 бронемашин, 8 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, установки РСЗО и 2 станций РЭБ "Анклав-Н" и "Буковель-AD".

Всего же за время боевых действий в Курской области противник потерял до 2640 военнослужащих, 37 танков и другую технику.

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Как ранее сообщал Life.ru, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. Как ранее рассказал Алаудинов, в атаке были задействованы 12 тысяч бойцов ВСУ, которые должны были к 11 августа захватить Курскую АЭС. Но план Киева провалился. Сегодня, 15 августа, ВСУ решили сменить тактику, поскольку значимых успехов так и не добились.

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Telegram/Zelenskiy / Official

Александра Вишнякова
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