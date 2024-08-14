Алаудинов: На территорию Курской области заходили 12 тысяч солдат ВСУ

ВСУ начали атаку на Курскую область силами в 12 тысяч военных, среди которых было множество иностранных наёмников. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".

Количество вошедших на территорию, предположительно, около 12 тысяч человек. Это оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта, их отовсюду поснимали и бросили сюда

Он отметил, что изначально в войсках, которые шли на Курскую область, было множество иностранных наёмников. По его словам, можно было услышать польскую, английскую и французская речь. Командир "Ахмата" заверил, что большую часть иностранцев удалось ликвидировать.