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14 августа, 17:16

Алаудинов: На территорию Курской области заходили 12 тысяч солдат ВСУ

ВСУ начали атаку на Курскую область силами в 12 тысяч военных, среди которых было множество иностранных наёмников. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".

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Количество вошедших на территорию, предположительно, около 12 тысяч человек. Это оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта, их отовсюду поснимали и бросили сюда

генерал-майор Апты Алаудинов

Он отметил, что изначально в войсках, которые шли на Курскую область, было множество иностранных наёмников. По его словам, можно было услышать польскую, английскую и французская речь. Командир "Ахмата" заверил, что большую часть иностранцев удалось ликвидировать.

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Напомним, что ВСУ попытались прорваться в Курскую область с 6 августа, но у них на пути встали российские военные, в регионе до сих пор идут ожесточённые бои. На данный момент потери украинской армии составляют около 2,3 тысячи военнослужащих. Об иностранных наёмниках в рядах противника сообщалось и ранее. В первые дни боёв стало известно, что в атаке участвуют канадские, грузинские, польские и французские наёмники. А по данным члена комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошева, при нападении на регион ВСУ координировались третьим отделом британской спецслужбы МИ-6.

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Telegram / Zelenskiy

Александра Мышляева
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