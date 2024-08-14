Алаудинов: На территорию Курской области заходили 12 тысяч солдат ВСУ
ВСУ начали атаку на Курскую область силами в 12 тысяч военных, среди которых было множество иностранных наёмников. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".
Количество вошедших на территорию, предположительно, около 12 тысяч человек. Это оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта, их отовсюду поснимали и бросили сюда
генерал-майор Апты Алаудинов
Он отметил, что изначально в войсках, которые шли на Курскую область, было множество иностранных наёмников. По его словам, можно было услышать польскую, английскую и французская речь. Командир "Ахмата" заверил, что большую часть иностранцев удалось ликвидировать.
Напомним, что ВСУ попытались прорваться в Курскую область с 6 августа, но у них на пути встали российские военные, в регионе до сих пор идут ожесточённые бои. На данный момент потери украинской армии составляют около 2,3 тысячи военнослужащих. Об иностранных наёмниках в рядах противника сообщалось и ранее. В первые дни боёв стало известно, что в атаке участвуют канадские, грузинские, польские и французские наёмники. А по данным члена комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошева, при нападении на регион ВСУ координировались третьим отделом британской спецслужбы МИ-6.
Telegram / Zelenskiy