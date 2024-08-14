При нападении на Курскую область мобильные группы ВСУ координировались третьим отделом британской спецслужбы МИ-6. Об этом со ссылкой на данные проводящегося мониторинга и изучения работы спецслужб заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

Он отметил, что введение режима КТО в приграничных районах — это важная профессиональная реакция. При этом после остановки наступления ВСУ в Курской области важнейшей задачей он назвал вычисление и обезвреживание новых возможных диверсионных групп.

"Данные группы координировала британская МИ-6. Её третий отдел. Это подразделение создали ещё в 20-х годах ХХ века для противостояния с СССР. Частью работы отдела всегда были диверсионные акции, саботаж и терроризм", — цитирует депутата РИА "Новости".