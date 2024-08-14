Диверсии, саботаж, терроризм: В тактике ВСУ в Курской области узнали почерк секретной службы Британии
Депутат Шхагошев: Атаку ВСУ на Курскую область координировал 3-й отдел МИ-6
При нападении на Курскую область мобильные группы ВСУ координировались третьим отделом британской спецслужбы МИ-6. Об этом со ссылкой на данные проводящегося мониторинга и изучения работы спецслужб заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Он отметил, что введение режима КТО в приграничных районах — это важная профессиональная реакция. При этом после остановки наступления ВСУ в Курской области важнейшей задачей он назвал вычисление и обезвреживание новых возможных диверсионных групп.
"Данные группы координировала британская МИ-6. Её третий отдел. Это подразделение создали ещё в 20-х годах ХХ века для противостояния с СССР. Частью работы отдела всегда были диверсионные акции, саботаж и терроризм", — цитирует депутата РИА "Новости".
Собеседник агентства добавил, что визитной карточкой МИ-6 является пренебрежение к человеческим потерям. Также Шхагошев добавил, что к украинской операции приложили руку спецслужбы Штатов и ряда других государств.
Напомним, что это не первое свидетельство участия Британии в предпринятой ВСУ 6 августа попытке прорыва в Курскую область, которое подметил Шхагошев. Ранее парламентарий указал на то, что во время сражений в регионе часто "слышат английскую речь". В настоящее время бои продолжаются, потери ВСУ на сегодняшний день составляют около 2,3 тысячи военнослужащих.
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