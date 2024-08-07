"Была английская речь": В Госдуме назвали соавтора вылазки ВСУ в Курскую область

Операцию по вылазке ВСУ в Курскую область Киев разрабатывал совместно с британскими спецслужбами. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. По его словам, подтверждается это, в частности, тем, что "была слышна английская речь".

Шхагошев подчеркнул, что ответ Москвы на попытку прорыва ВСУ в Курскую область "будет очень болезненным" как в военном, так и в политическом плане. После случившегося, считает парламентарий, продвижение ВС РФ в зоне спецоперации (СВО) только ускорится. А вся эта ситуация в конечном счёте обернётся против самой же Украины, поскольку "мы знаем, что слишком много сил с их стороны было брошено на операцию" в курском приграничье, резюмировал он.