"Была английская речь": В Госдуме назвали соавтора вылазки ВСУ в Курскую область
Депутат Шхагошев: Киев вместе с Британией разрабатывал атаку на Курскую область
Операцию по вылазке ВСУ в Курскую область Киев разрабатывал совместно с британскими спецслужбами. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. По его словам, подтверждается это, в частности, тем, что "была слышна английская речь".
"Операцию разрабатывали ВСУ и спецслужбы, как минимум Британии. Во всех подобных вылазках участвовала Британия. Была слышна английская речь", — приводит РИА "Новости" слова депутата.
Шхагошев подчеркнул, что ответ Москвы на попытку прорыва ВСУ в Курскую область "будет очень болезненным" как в военном, так и в политическом плане. После случившегося, считает парламентарий, продвижение ВС РФ в зоне спецоперации (СВО) только ускорится. А вся эта ситуация в конечном счёте обернётся против самой же Украины, поскольку "мы знаем, что слишком много сил с их стороны было брошено на операцию" в курском приграничье, резюмировал он.
Напомним, утром 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Пограничники и военные дали им отпор. Сейчас границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено. Потери украинской армии за сутки уже превысили 310 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области. Поддержку гражданам выражают, как простые россияне, так и публичные лица.
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