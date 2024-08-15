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15 августа, 11:26

ВС России восстановили контроль над населённым пунктом Крупец в Курской области

Населённый пункт Крупец в Курской области вернулся под контроль российских военных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, уточнив, что в этой зоне все бойцы ВСУ были ликвидированы.

"Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец", — отметили в ведомстве.

Минобороны РФ озвучило потери ВСУ в Курской области
Минобороны РФ озвучило потери ВСУ в Курской области

Кстати, соратник главы Чечни Рамзана Кадырова ранее уже заявлял, что силы противника под Курском тают под натиском ВС РФ. С 6 августа в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, задействованы 12 тысяч бойцов ВСУ. Потери киевского режима превысили уже 2 тысячи. Киеву приходится снимать резервы с других участков фронта, чтобы выслать их в качестве подкрепления.

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Telegram/Минобороны России

Николь Вербер
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