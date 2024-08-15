Командир "Ахмата" засёк выдвижение подкрепления к эшелонам ВСУ под Курском

Киев отправляет своим бойцам в Курскую область подкрепление, снимая резервы с других направлений и ослабляя собственную линию обороны. Об этом рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24" .

"Около 12 тысяч человек они забросили сюда, и те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают... Они снимают всё, что можно. Мы ждём, понимаем и контролируем", — пояснил он.