Командир "Ахмата" засёк выдвижение подкрепления к эшелонам ВСУ под Курском
Алаудинов заявил, что ВСУ снимают резервы с передовой и отправляют под Курск
ВСУ в зоне СВО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Киев отправляет своим бойцам в Курскую область подкрепление, снимая резервы с других направлений и ослабляя собственную линию обороны. Об этом рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".
"Около 12 тысяч человек они забросили сюда, и те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают... Они снимают всё, что можно. Мы ждём, понимаем и контролируем", — пояснил он.
Как сообщалось, с 6 августа в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, в атаке задействованы 12 тысяч бойцов противника. Сейчас потери ВСУ уже достигли 2,3 тысячи военных. Алаудинов отметил, что целью украинской вылазки был захват Курской АЭС, но он не удался. По его словам, провал атаки заставил Киев сменить тактику, и теперь ВСУ "полезли во все щели" в приграничных районах, но российские войска справляются с натиском.