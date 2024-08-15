Не учли одного факта: Алаудинов назвал роковую ошибку ВСУ в наступлении на Курск

Вооружённые силы Украины упустили важный факт при планировании операции по наступлению на Курском направлении. Боевики забыли предусмотреть, что Армия РФ никуда не собирается бежать и намерена биться за свои земли до самого конца, заявил в эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Вот этот факт ими оказался упущен. И как раз вот этот факт и сыграл на том, что уже растянутые на хороший участок эти [украинские] силы и средства оказались под ударом огромного количества наших подразделений, которые со всех сторон уничтожают противника", — добавил генерал-майор.