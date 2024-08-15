Не учли одного факта: Алаудинов назвал роковую ошибку ВСУ в наступлении на Курск
Апти Алаудинов: ВСУ под Курском упустили факт, что Россия будет биться до конца
Вооружённые силы Украины упустили важный факт при планировании операции по наступлению на Курском направлении. Боевики забыли предусмотреть, что Армия РФ никуда не собирается бежать и намерена биться за свои земли до самого конца, заявил в эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
"Вот этот факт ими оказался упущен. И как раз вот этот факт и сыграл на том, что уже растянутые на хороший участок эти [украинские] силы и средства оказались под ударом огромного количества наших подразделений, которые со всех сторон уничтожают противника", — добавил генерал-майор.
Алаудинов подчеркнул, что изначально неприятель располагал десятками единиц техники на этом участке. Теперь же, когда большинство танков и броневиков уничтожены или стали трофеями, выжившие украинцы лишились возможности вернуться назад в Сумщину.
Около 12 тысяч украинских военных и иностранных наёмников совершили попытку прорыва на территорию Курской области 6 августа, заняв несколько населённых пунктов. В настоящий момент продвижение ВСУ на этом участке остановлено, а большая часть боевиков ликвидирована.
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