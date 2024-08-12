После атак ВСУ остаётся неизвестной судьба около двух тысяч жителей Курской области
Смирнов: Остаётся неизвестной судьба около двух тысяч жителей Курской области
После атак ВСУ на Курскую область остаётся неизвестной судьба как минимум двух тысяч местных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в приграничных с Украиной российских регионах.
"28 населённых пунктов находится как раз в этой зоне (подконтрольной ВСУ. — Прим. Life.ru), это порядка двух тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем", — сказал он по видео-конференц-связи.
Также, по словам Смирнова, в результате действий ВСУ в Курской области погибло 12 мирных жителей. Ранения получил 121 человек, в том числе 10 детей.
Только что Путин провёл совещание по ситуации в граничащих с Украиной регионах РФ. По словам президента, главная задача — выбить противника. После этого необходимо обеспечить достойное прикрытие государственных рубежей. Лидер РФ пообещал, что ВСУ получат достойный ответ на свои действия, а все цели спецоперации будут достигнуты. Также глава государства заявил, что с Киевом, атакующим мирных жителей и АЭС, не о чем говорить.
Тем временем ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. В регионе, а также в соседних Брянской и Белгородской областях ввели режим КТО, к поискам диверсантов привлечена Росгвардия. По последним данным, с 6 августа противник потерял до 1350 военнослужащих и десятки единиц техники, в том числе 29 танков.
Telegram / Алексей Смирнов