После атак ВСУ остаётся неизвестной судьба около двух тысяч жителей Курской области

После атак ВСУ на Курскую область остаётся неизвестной судьба как минимум двух тысяч местных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в приграничных с Украиной российских регионах.

"28 населённых пунктов находится как раз в этой зоне (подконтрольной ВСУ. — Прим. Life.ru), это порядка двух тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем", — сказал он по видео-конференц-связи.

Также, по словам Смирнова, в результате действий ВСУ в Курской области погибло 12 мирных жителей. Ранения получил 121 человек, в том числе 10 детей.