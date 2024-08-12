"Не считают своим": Путин уличил киевский режим в истреблении украинского народа
Путин: Главари киевского режима встали на путь истребления украинцев
Президент Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Главари киевского режима нацелены на истребление украинского народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по ситуации в приграничных с Украиной регионах.
"Главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но, по сути, встали на путь и истребления самих украинцев, украинского народа, которого своим, судя по всему же, и не считают" — отметил президент.
Путин добавил, что потери ВСУ драматически увеличиваются, в том числе среди самых боеспособных подразделений, которые командование перебрасывает к российской границе.
Напомним, Владимир Путин провёл совещание по ситуации в граничащих с Украиной регионах РФ. По словам президента, главная задача — выбить противника. После этого необходимо обеспечить достойное прикрытие государственных рубежей. Он также отметил, что киевский режим стремится посеять раздор среди населения России. В заключение президент пообещал дать Киеву соразмерный ответ на атаку Курской области.