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12 августа, 12:30

"Не считают своим": Путин уличил киевский режим в истреблении украинского народа

Путин: Главари киевского режима встали на путь истребления украинцев

Президент Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Главари киевского режима нацелены на истребление украинского народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по ситуации в приграничных с Украиной регионах.

"Главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но, по сути, встали на путь и истребления самих украинцев, украинского народа, которого своим, судя по всему же, и не считают" — отметил президент.

Путин добавил, что потери ВСУ драматически увеличиваются, в том числе среди самых боеспособных подразделений, которые командование перебрасывает к российской границе.

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Напомним, Владимир Путин провёл совещание по ситуации в граничащих с Украиной регионах РФ. По словам президента, главная задача — выбить противника. После этого необходимо обеспечить достойное прикрытие государственных рубежей. Он также отметил, что киевский режим стремится посеять раздор среди населения России. В заключение президент пообещал дать Киеву соразмерный ответ на атаку Курской области.

Николай Рюмин
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