"Не считают своим": Путин уличил киевский режим в истреблении украинского народа

Главари киевского режима нацелены на истребление украинского народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по ситуации в приграничных с Украиной регионах.

"Главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но, по сути, встали на путь и истребления самих украинцев, украинского народа, которого своим, судя по всему же, и не считают" — отметил президент.