Путин: Цель противника — посеять раздор и запугать людей в России

Противник желает запугать народ и внести раздор в российское общество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных с Украиной регионах.

"Ещё одна из очевидных целей противника — это посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство, сплочённость российского общества, То есть, нанести удар по внутриполитической ситуации", — сказал глава государства.