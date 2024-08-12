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12 августа, 12:19

Путин: Цель противника — посеять раздор и запугать людей в России

Президент Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Противник желает запугать народ и внести раздор в российское общество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных с Украиной регионах.

"Ещё одна из очевидных целей противника — это посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство, сплочённость российского общества, То есть, нанести удар по внутриполитической ситуации", — сказал глава государства.

Однако россияне уже ответили на это, единодушно поддержав всех, кто попал в беду.

"Главная задача – выбить противника": Путин проводит совещание по ситуации на границе
"Главная задача – выбить противника": Путин проводит совещание по ситуации на границе

Напомним, что в Курской области продолжаются бои с отрядами ВСУ. В регионе, а также Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). Всего за время боевых действий в приграничье противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка и множество другой техники.

Николай Рюмин
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