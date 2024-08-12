Смирнов: 12 жителей Курской области погибли от атак ВСУ, более 120 ранены
В Курской области в результате атак ВСУ погибли 12 мирных жителей, 121 человек получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в приграничных с Украиной российских регионах.
"Ситуация в регионе сложная. <...> Из-за атак ВСУ на Курскую область погибли 12 человек, 121 ранен", — сказал он.
По словам врио главы региона, среди пострадавших десять детей. В общей сложности, добавил Смирнов, 180 тысяч человек подлежат эвакуации из региона. На данный момент свои дома покинула 121 тысяча человек.
Только что Путин провёл совещание по ситуации в граничащих с Украиной регионах РФ. По словам президента, главная задача — выбить противника. После этого необходимо обеспечить достойное прикрытие государственных рубежей. Лидер РФ пообещал, что ВСУ получат достойный ответ на свои действия, а все цели спецоперации будут достигнуты. Также глава государства заявил, что с Киевом, атакующим мирных жителей и АЭС, не о чем говорить.
Тем временем ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. В регионе, а также в соседних Брянской и Белгородской областях ввели режим КТО, к поискам диверсантов привлечена Росгвардия. По последним данным, с 6 августа противник потерял до 1350 военнослужащих и десятки единиц техники, в том числе 29 танков.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ