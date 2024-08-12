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12 августа, 12:52

Смирнов: 12 жителей Курской области погибли от атак ВСУ, более 120 ранены

В Курской области в результате атак ВСУ погибли 12 мирных жителей, 121 человек получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в приграничных с Украиной российских регионах.

"Ситуация в регионе сложная. <...> Из-за атак ВСУ на Курскую область погибли 12 человек, 121 ранен", — сказал он.

По словам врио главы региона, среди пострадавших десять детей. В общей сложности, добавил Смирнов, 180 тысяч человек подлежат эвакуации из региона. На данный момент свои дома покинула 121 тысяча человек.

Только что Путин провёл совещание по ситуации в граничащих с Украиной регионах РФ. По словам президента, главная задача — выбить противника. После этого необходимо обеспечить достойное прикрытие государственных рубежей. Лидер РФ пообещал, что ВСУ получат достойный ответ на свои действия, а все цели спецоперации будут достигнуты. Также глава государства заявил, что с Киевом, атакующим мирных жителей и АЭС, не о чем говорить.

Путин не исключил возможности новых атак ВСУ на приграничные регионы
Путин не исключил возможности новых атак ВСУ на приграничные регионы

Тем временем ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. В регионе, а также в соседних Брянской и Белгородской областях ввели режим КТО, к поискам диверсантов привлечена Росгвардия. По последним данным, с 6 августа противник потерял до 1350 военнослужащих и десятки единиц техники, в том числе 29 танков.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Демьянова
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