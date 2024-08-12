Смирнов: 12 жителей Курской области погибли от атак ВСУ, более 120 ранены

В Курской области в результате атак ВСУ погибли 12 мирных жителей, 121 человек получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в приграничных с Украиной российских регионах.

"Ситуация в регионе сложная. <...> Из-за атак ВСУ на Курскую область погибли 12 человек, 121 ранен", — сказал он.

По словам врио главы региона, среди пострадавших десять детей. В общей сложности, добавил Смирнов, 180 тысяч человек подлежат эвакуации из региона. На данный момент свои дома покинула 121 тысяча человек.