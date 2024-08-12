Путин не исключил возможности новых атак ВСУ на приграничные регионы

Киев может продолжить пытаться дестабилизировать обстановку в приграничных российских территориях, в том числе в Брянской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по ситуации в приграничных с Украиной регионах. Российский лидер подчеркнул, что необходимо быть готовыми ко всему.

"Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка", — сказал он, заслушав доклад губернатора Брянской области Александра Богомаза.