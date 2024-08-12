Путин не исключил возможности новых атак ВСУ на приграничные регионы
Киев может продолжить пытаться дестабилизировать обстановку в приграничных российских территориях, в том числе в Брянской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по ситуации в приграничных с Украиной регионах. Российский лидер подчеркнул, что необходимо быть готовыми ко всему.
"Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка", — сказал он, заслушав доклад губернатора Брянской области Александра Богомаза.
Президент поручил главе региона совместно с правоохранительными органами решить все вопросы, необходимые для подготовки к любому развитию ситуации.
Ранее на этом же совещании Путин пообещал, что ВСУ получат достойный ответ на свои действия, а все цели спецоперации будут достигнуты. Также глава государства заявил, что с Киевом, атакующим мирных жителей и АЭС, не о чем говорить.
Life.ru