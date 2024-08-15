Алаудинов заявил, что ВСУ поменяли тактику после неудач в Курской области

Ситуация в Курской области находится под контролем ВС РФ, несмотря на то, что утром 15 августа ВСУ изменили тактику и решили атаковать на всех направлениях. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

"Утро началось с того, что противник полез во все щели. На нашем участке мы все контролируем, уничтожаем его. Противник не смог взять всю Курскую область, поэтому сейчас он поменял тактику и начинает давить со всех щелей, таким образом он пытается раздёргать нас", — заявил Алаудинов в видеообращении в телеграм-канале.