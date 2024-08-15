Алаудинов заявил, что ВСУ поменяли тактику после неудач в Курской области
Ситуация в Курской области находится под контролем ВС РФ, несмотря на то, что утром 15 августа ВСУ изменили тактику и решили атаковать на всех направлениях. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
"Утро началось с того, что противник полез во все щели. На нашем участке мы все контролируем, уничтожаем его. Противник не смог взять всю Курскую область, поэтому сейчас он поменял тактику и начинает давить со всех щелей, таким образом он пытается раздёргать нас", — заявил Алаудинов в видеообращении в телеграм-канале.
Как ранее сообщал Life.ru, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. Как ранее рассказал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, в атаке были задействованы 12 тысяч бойцов ВСУ. При этом по состоянию на 14 августа, потери противника уже достигли 2,3 тысячи военных. По данным Алаудинова, целью вылазки ВСУ был захват Курской АЭС к 11 августа, чтобы использовать это в переговорах. Но блицкриг Владимира Зеленского провалился.