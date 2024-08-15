Шторм-новости СВО: Морпехи из 810-й шинкуют пехоту ВСУ, на СВО отправляется дрон «Князь Вандал Новгородский», боевики бегут из ДНР, 15 августа Из Курской области Зеленский и командование вывели после боёв две свои ДШБр, началось избиение ВСУ в зоне СВО на Покровском направлении, — боевой дайджест Life.ru 15 августа, 07:01 4401 4401 Обложка © VK / Минобороны России

Курская область, 15 августа

Главком ВСУ Александр Сырский впрягся в информационную войну и значительно завысил число населенных пунктов, перешедших под украинский контроль в Курской области. Армия России активизировала наступательные действия сразу на нескольких участках в зоне СВО. Известно, что противник планировал захватить КАЭС к 11 августа, но у него ничего не получилось.

При этом Запад "пытается выяснить цели Киева в Курской области», но сам их, видимо, до конца не понимает. Об этом же свидетельствуют скептически настроенные заголовки западных СМИ. Bloomberg пишет: "Осведомлённый западный чиновник считает, что отвлечение опытных солдат ВСУ от боев на востоке Украины, пока российские войска приближаются к расположенным там стратегическим позициям, может сделать Украину более уязвимой. Сейчас союзники по НАТО считают маловероятным, что украинские силы смогут удержать российскую территорию — даже если Москве потребуются недели, чтобы вытеснить их из Курска".

Видео © Telegram / Архангел спецназа Z

ВСУ продолжают попытки наступать в Курской области, используя тактику просачивания через наши боевые порядки малыми подвижными отрядами мотопехоты и ДРГ. И странное дело, имея в распоряжении американские системы связи и управления войсками украинские маневренные группы умудряются терять ориентацию на местности, часто попадают под дружественный огонь и в наши засады. Потери боевиков под Курском уже превысили 3000 человек. Это только подтверждённые данные. Возможно, реальное число утрат в рядах украинской армии значительно выше.

В связи с этим украинское командование приняло решение снять с передовой свои основные ударные силы: обескровленные 80-ю и 82-ю десантно-штурмовые бригады и вывести их в тыл на отдых и переформирование. Из-за недостаточного тылового обеспечения украинские подразделения страдают от нехватки ГСМ и боеприпасов. Им приходится бросать боевые машины после выработки всего топлива и отходить в пешем порядке. Эти группы становятся добычей наших войск.

Боевой вылет российского Су-34. Видео © Telegram / Минобороны России

В свою очередь ВС РФ продолжают подтягивать резервы в Курскую область. На вражеские ДРГ наша Росгвардия начала настоящую охоту. В сети появилась информация от Алексея Чадаева об очень плодотворном боевом применении российского ударного дрона «Князь Вандал Новгородский», который буквально шинкует вражескую пехоту на фарш. В целом украинским боевикам, а также наёмникам (солдатам) из стран НАТО, участвующим в набеге на Курск, приходится очень несладко.

Наибольший вклад в разгром врага вносят силы спецназначения. Наш спецназ «выкуривает» украинских боевиков из лесопосадок, где они прячутся от «глаз» беспилотников. В населенных пунктах солдат ВСУ сразу сдают местные жители. Нормально связаться со своим командованием украинцы не могут – в Курской области не работает спутниковый интернет, Starlink. Отличилась в последние сутки и простая пехота – бойцы-севастопольцы из 810-й бригады морпехов уничтожили 25 единиц техники противника.

Фото © Telegram / Два Майора

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о том, что целью врага был захват КАЭС к 11 августа, это было бы катастрофой для большого региона. И она предотвращена героическими действиями наших военных, в том числе и срочников, которые первыми встретили врага на границе 6 августа.



Харьковская область, 14 августа

В Харьковской области россияне опрокинули противника в бою под Липцами вышли к окраинам этого населённого пункта. На Купянском направлении продолжается сражение за Песчаное. У ВС РФ появилась перспектива выйти на берег Оскола и рассечь вражескую группировку, развёрнутую вдоль этой реки, надвое.

Донецкая область, 15 августа

ВС РФ вышли на северо-западные окраины Нью-Йорка Донецкой области и ведут наступление на встречу нашим подразделениям, атакующим врага из Артёмовска. Часть сил неприятеля рискует оказаться в котле, если вовремя не отойдёт с занимаемых между Нью-Йорком и Артёмовском позиций. Российские штурмовые группы продолжают продвигаться в самом Торецке и ведут тяжелейшие уличные бои.

Самым успешным направлением на Донбассе для наших военных остается Покровское, где за сутки удалось продвинуться на глубину до 2,5 километров широким фронтом. Бои идут за важный населенный пункт Гродовку, последний крупный пункт на пути к Покровску. Успех российских подразделений признает противник: "На Покровском направлении русские продвинулись на участке шириной до 8,31 км на глубину 2,45 км, взяв под контроль Ивановку, Лисичное и Свиридоновку. Начались бои в юго-восточной части посёлка Гродовка".

Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Ведется бой в направлении находящейся рядом Еленовки. А она расположена менее чем в 2,5 км от важной для снабжения ВСУ трассы Т0504, соединяющей Покровск и Константиновку (тыл часов-ярской группировки врага).

Под Угледаром в объектив БПЛА попал подвиг нашего солдата. Он скинул защитное снаряжение, взял рюкзак со взрывчаткой, добежал до укрытия противника и кинул ему «подарок». Солдаты ВСУ были уничтожены, наш боец не пострадал. Под Часовом Яром обстановка остается сложной. Активнее ВС РФ начали работать на флангах города. В самом Часовом Яре идут бои за правобережные районы у канала Северский Донец – Донбасс.

Запорожская область, 15 августа

Южнее Орехова в Запорожской области идут бои местного значения. Здесь россияне преуспели в применении ударных дронов, уничтожая опешившего неприятеля. Здесь же активно работает российская артиллерия и авиация. На берегах Днепра пресечено несколько попыток врага совершить переправу через реку малыми группами. Результат всё тот же, лодки неприятеля потоплены, а солдаты отправились на дно «кормить рыбу».