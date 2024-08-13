"Отчаянный шаг": На Западе заявили о странном решении командования ВСУ
Экс-советник НАТО Бо: Операция под Курском вынудила ВСУ отступить в Донбассе
Украинская армия отступает с позиций в Донбассе из-за операции в приграничных районах Курской области. Об этом заявил экс-советник НАТО и отставной полковник швейцарской разведки Жак Бо. Решение командования ВСУ об атаке на российскую территорию он назвал "отчаянным шагом".
"Это больше напоминает отчаянный шаг, поскольку получается, что наступление, вместо ожидаемого успеха на линии фронта в Донбассе и других участках боевых действий, приводит к отступлению ВСУ", — сказал Бо в интервью ютуб-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
По его словам, у ВСУ весьма ограниченные ресурсы для наступления на Курскую область. Из-за этого, пояснил эксперт, Киев был вынужден перебрасывать войска с других участков фронта, в частности, из ДНР. По всем признакам украинское наступление на территорию РФ "обречено на провал", заключил экс-советник НАТО.
Напомним, в приграничных районах РФ с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. Однако как сообщил ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, большая часть сил и средств ВСУ, которые вторглись регион, уже уничтожены. По информации Минобороны России, потери противника за всё время их атаки на Курскую область превысили две тысячи военных.
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