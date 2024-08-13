"Отчаянный шаг": На Западе заявили о странном решении командования ВСУ

Украинская армия отступает с позиций в Донбассе из-за операции в приграничных районах Курской области. Об этом заявил экс-советник НАТО и отставной полковник швейцарской разведки Жак Бо. Решение командования ВСУ об атаке на российскую территорию он назвал "отчаянным шагом".

"Это больше напоминает отчаянный шаг, поскольку получается, что наступление, вместо ожидаемого успеха на линии фронта в Донбассе и других участках боевых действий, приводит к отступлению ВСУ", — сказал Бо в интервью ютуб-каналу Daniel Davis / Deep Dive.