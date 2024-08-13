США и ЕС "благословили" Киев на атаку по территории России, пишут СМИ

"Мы не были вовлечены ни в один аспект операции в Курске", — сказал он журналистам.

При этом Bloomberg пишет, что Киев "получил благословение" от руководства США и Евросоюза на вторжение на территорию России. По данным агентства, украинская сторона рассматривала сразу несколько сценариев внезапного нападения. Также до этого председатель НАК и директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что Киев атаковал курское приграничье при поддержке коллективного Запада.