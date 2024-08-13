США и ЕС "благословили" Киев на атаку по территории России, пишут СМИ
Bloomberg: США и ЕС "благословили" Киев на атаку по территории России
Американская сторона не причастна к нападению ВСУ на Курскую область. Соответствующее заявление на брифинге сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.
"Мы не были вовлечены ни в один аспект операции в Курске", — сказал он журналистам.
При этом Bloomberg пишет, что Киев "получил благословение" от руководства США и Евросоюза на вторжение на территорию России. По данным агентства, украинская сторона рассматривала сразу несколько сценариев внезапного нападения. Также до этого председатель НАК и директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что Киев атаковал курское приграничье при поддержке коллективного Запада.
Напомним, в приграничных районах РФ с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. Однако как сообщил ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, большая часть сил и средств ВСУ, которые вторглись регион, уже уничтожены. По информации Минобороны России, потери противника за всё время их атаки на Курскую область превысили две тысячи военных.
Telegram / Алексей Смирнов