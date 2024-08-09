Политолог рассказал о выгоде США от атаки ВСУ на Курскую область
Политолог Шпётле: Дерзкая вылазка ВСУ в Курской области выгодна США из-за газа
Вторжение украинских военных на территорию Курской области и в том числе атака на Суджу несёт за собой очевидную выгоду для США. Таким мнение поделился венгерский политический эксперт Георг Шпётле, пишет "Царьград".
"Выгодно для Америки, потому что, если невозможно будет покупать газ у России, придётся покупать американский СПГ", — пояснил эксперт.
Он пояснил, что в результате боевых действий партнёры России, покупающие газ, будут вынуждены искать новых поставщиков. Ведь именно через газоизмерительную станцию "Суджа" в страны Европы поставляется сырьё. Теперь освободившуюся нишу может занять Вашингтон, который давно заинтересован в поставке СПГ на европейский рынок.
Вылазка ВСУ в приграничье Курской области состоялась утром 6 августа. Украинские военные подошли к российским границам, имея 11 танков, более 20 единиц бронетехники, артиллерию, дроны. ВС РФ пытаются выдавить врага. Тем временем, противник даже не пытается обойти российские войска справа или слева, продолжая упорно бить впереди себя, не углубляясь дальше. По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, Российская армия урегулирует ситуацию через два-три дня.
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