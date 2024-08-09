Вторжение украинских военных на территорию Курской области и в том числе атака на Суджу несёт за собой очевидную выгоду для США. Таким мнение поделился венгерский политический эксперт Георг Шпётле, пишет "Царьград".

"Выгодно для Америки, потому что, если невозможно будет покупать газ у России, придётся покупать американский СПГ", — пояснил эксперт.