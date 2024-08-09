В США недоумевают от количества полыхающих Bradley в Курской области
Newsweek: Под Курском уничтожают западную технику на фоне истощения сил ВСУ
Подразделения ВС РФ ударами авиации и артиллерии уничтожают в Курской области военную технику, которую ВСУ получили от Запада. Это происходит на фоне общей обескровленности украинских войск наступлением нашей армии в Харьковской области, сообщает американский журнал Newsweek, комментируя кадры с горящими БМП Bradley.
Российские "Ланцеты" уничтожают БМП Bradley ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
"Это происходит в то время, когда украинские силы истощены, сдерживая российское наступление на северо-востоке Харьковской области, и в то же время они ощущают давление со стороны постоянных российских успехов на востоке", — сказано в статье.
В материале обратили внимание на то, что 47-я мехбригада ВСУ — единственное подразделение, передача которому БМП Bradley и танков Abrams была подтверждена, однако сообщений о её присутствии в Курской области не было. Остаётся неясно: перемещали ли украинские ВС американские боевые машины в курское приграничье вместе с их экипажами из 47-й бригады, или же ранее передали эти машины в другие подразделения.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, в приграничье до сих пор продолжаются сражения. Проводится эвакуация из ряда населённых пунктов. Известно о 66 пострадавших, среди них девять детей. В регионе объявили ЧС федерального характера. По информации МО РФ, потери врага составляют порядка тысячи человек и свыше 100 единиц бронетехники. Также СМИ и военные корреспонденты сообщают о ликвидации троих украинских генералов, которые руководили операцией, а в Сети распространяется видео удара по бункеру, где они укрывались.
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