Подразделения ВС РФ ударами авиации и артиллерии уничтожают в Курской области военную технику, которую ВСУ получили от Запада. Это происходит на фоне общей обескровленности украинских войск наступлением нашей армии в Харьковской области, сообщает американский журнал Newsweek, комментируя кадры с горящими БМП Bradley.

Российские "Ланцеты" уничтожают БМП Bradley ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Это происходит в то время, когда украинские силы истощены, сдерживая российское наступление на северо-востоке Харьковской области, и в то же время они ощущают давление со стороны постоянных российских успехов на востоке", — сказано в статье.