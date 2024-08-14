Обнародовано видео смертоносного налёта российских "Су-шек" на лежбище ВСУ под Курском

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ атаковали живую силу и военную технику ВСУ в приграничье Курской области. Видео смертоносного налёта боевых самолётов опубликовала пресс-служба Минобороны России.

"Экипажи Су-34 уничтожают личный состав и военную технику противника в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", — сказано в сообщении.