Обнародовано видео смертоносного налёта российских "Су-шек" на лежбище ВСУ под Курском
Минобороны РФ показало видео работы Су-34 по ВСУ в Курской области
Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ атаковали живую силу и военную технику ВСУ в приграничье Курской области. Видео смертоносного налёта боевых самолётов опубликовала пресс-служба Минобороны России.
Боевой вылет российского Су-34. Видео © Telegram / Минобороны России
"Экипажи Су-34 уничтожают личный состав и военную технику противника в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", — сказано в сообщении.
Напомним, что у границы Курской области с 6 августа идут бои с предпринявшими попытку прорыва в регион подразделениями украинской армии. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, большая часть сил вражеской группировки уже была уничтожена. По информации МО РФ, ВСУ потеряли свыше двух тысяч военнослужащих в ходе операции по вторжению на российскую территорию. Вчера вечером гвардии полковник ВС РФ сообщил о том, что город Суджа находится под контролем армии России, а украинские подразделения постоянно пытаются прорваться через российскую оборону, но безуспешно.
Telegram / Минобороны России