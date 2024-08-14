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14 августа, 06:58

Обнародовано видео смертоносного налёта российских "Су-шек" на лежбище ВСУ под Курском

Минобороны РФ показало видео работы Су-34 по ВСУ в Курской области

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ атаковали живую силу и военную технику ВСУ в приграничье Курской области. Видео смертоносного налёта боевых самолётов опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Боевой вылет российского Су-34. Видео © Telegram / Минобороны России

"Экипажи Су-34 уничтожают личный состав и военную технику противника в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", — сказано в сообщении.

Минобороны показало, как Су-34 нанесли ночной удар по ВСУ в Курской области
Минобороны показало, как Су-34 нанесли ночной удар по ВСУ в Курской области

Напомним, что у границы Курской области с 6 августа идут бои с предпринявшими попытку прорыва в регион подразделениями украинской армии. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, большая часть сил вражеской группировки уже была уничтожена. По информации МО РФ, ВСУ потеряли свыше двух тысяч военнослужащих в ходе операции по вторжению на российскую территорию. Вчера вечером гвардии полковник ВС РФ сообщил о том, что город Суджа находится под контролем армии России, а украинские подразделения постоянно пытаются прорваться через российскую оборону, но безуспешно.

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Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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