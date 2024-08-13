Минобороны показало, как Су-34 нанесли ночной удар по ВСУ в Курской области
Экипажи Су-34 ВКС России нанесли ночной удар солдатам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ и публикует видео манёвра.
"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", — говорится в сообщении ведомства.
Удар Су-34 по ВСУ в Курской области. Видео © Минобороны России
Напомним, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. За эти дни общие потери ВСУ здесь выросли до 1,61 тысячи военных и 32 танков. Командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что бесконтрольное "катание" ВСУ в приграничных районах Курской области остановлено.