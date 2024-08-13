Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 08:32

Минобороны показало, как Су-34 нанесли ночной удар по ВСУ в Курской области

Экипажи Су-34 ВКС России нанесли ночной удар солдатам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ и публикует видео манёвра.

"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", — говорится в сообщении ведомства.

Удар Су-34 по ВСУ в Курской области. Видео © Минобороны России

В Курской области семь солдат ВСУ не продержались и пары дней, сдавшись в плен ВС РФ
В Курской области семь солдат ВСУ не продержались и пары дней, сдавшись в плен ВС РФ

Напомним, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. За эти дни общие потери ВСУ здесь выросли до 1,61 тысячи военных и 32 танков. Командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что бесконтрольное "катание" ВСУ в приграничных районах Курской области остановлено.

Обложка ©

Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров