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"Работаю в выходном районе": Стало известно, откуда Сырский руководит нападением ВСУ

Украинские СМИ допустили, что Сырский руководит атакой ВСУ из Сумской области

8 августа, 15:42
Александр Сырский с военнослужащими ВСУ. Обложка © Telegram / Сырский

Александр Сырский с военнослужащими ВСУ. Обложка © Telegram / Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский опубликовал в телеграм-канале фотографию в окружении военнослужащих ВСУ и подписал снимок словами о работе. Однако место съёмки он указывать не стал.

"Работаю в выходном районе", — коротко говорится в тексте. По мнению украинского издания "Страна", речь идёт о Сумской области, откуда ВСУ готовили нападение на РФ.

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Напомним, 6 августа именно из Сумской области ВСУ пытались прорваться на российскую территорию в сторону Курска. Сейчас на границе продолжаются бои, но противник уже остановлен. ВС РФ также наносят удары по местам дислокации украинских бойцов в Сумской области. По последним данным, пострадали 34 мирных жителя, ещё четверо погибли. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее на границе терактом против гражданского населения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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