"Работаю в выходном районе": Стало известно, откуда Сырский руководит нападением ВСУ
Украинские СМИ допустили, что Сырский руководит атакой ВСУ из Сумской области
Александр Сырский с военнослужащими ВСУ. Обложка © Telegram / Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский опубликовал в телеграм-канале фотографию в окружении военнослужащих ВСУ и подписал снимок словами о работе. Однако место съёмки он указывать не стал.
"Работаю в выходном районе", — коротко говорится в тексте. По мнению украинского издания "Страна", речь идёт о Сумской области, откуда ВСУ готовили нападение на РФ.
Напомним, 6 августа именно из Сумской области ВСУ пытались прорваться на российскую территорию в сторону Курска. Сейчас на границе продолжаются бои, но противник уже остановлен. ВС РФ также наносят удары по местам дислокации украинских бойцов в Сумской области. По последним данным, пострадали 34 мирных жителя, ещё четверо погибли. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее на границе терактом против гражданского населения.