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14 августа, 13:39

Российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ из шести военных под посёлком Коренево в Курской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Огнём артиллерии уничтожена группа штурмовиков-десантников из 225-го отдельного штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ", — отметил он.

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Морпехи показали, что ВСУ оставляют после себя, убегая с поля боя в Курской области

Напомним, что за прошедшие сутки 18 военнослужащих ВСУ были взяты в плен в Курской области. Минобороны РФ опубликовало видео с пленными. Часть из них — это солдаты 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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