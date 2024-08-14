Российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ из шести военных под посёлком Коренево в Курской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Морпехи показали, что ВСУ оставляют после себя, убегая с поля боя в Курской области

Морпехи показали, что ВСУ оставляют после себя, убегая с поля боя в Курской области

Напомним, что за прошедшие сутки 18 военнослужащих ВСУ были взяты в плен в Курской области. Минобороны РФ опубликовало видео с пленными. Часть из них — это солдаты 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.