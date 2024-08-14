Морпехи показали, что ВСУ оставляют после себя, убегая с поля боя в Курской области
ВС РФ захватили канадский бронеавтомобиль Roshel Senator в Курской области
ВСУ отступают из Курской области, бросая технику и тела своих погибших солдат. Минобороны РФ опубликовало видео из приграничного района: военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота показали, что противник оставляет на поле боя даже легко повреждённую технику.
Так, морпехам ВС РФ удалось захватить и перегнать своим ходом канадскую боевую бронированную машину Roshel Senator. Также военные в качестве трофеев захватили образцы оружия, боеприпасы, средства защиты и системы связи западного производства. Черноморцы рассказывают, что враг бросает на поле боя не только технику, но и погибших солдат.
"Вот что происходит с теми, кто пришёл на Русскую землю. Их просто здесь бросили свои же товарищи, не эвакуировали, никому они здесь не нужны", — говорит один из бойцов ВС РФ.
ВС РФ захватили канадский бронеавтомобиль Roshel Senator в Курской области. Видео © Минобороны России
Как ранее сообщал Life.ru, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. Как рассказал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, в атаке были задействованы более 11 тысяч бойцов ВСУ. При этом по состоянию на 14 августа, потери противника уже достигли 2,3 тысячи военных. Сейчас обстановка в регионе находится под контролем ВС РФ.
Минобороны России