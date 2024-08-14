ВСУ отступают из Курской области, бросая технику и тела своих погибших солдат. Минобороны РФ опубликовало видео из приграничного района: военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота показали, что противник оставляет на поле боя даже легко повреждённую технику.

Так, морпехам ВС РФ удалось захватить и перегнать своим ходом канадскую боевую бронированную машину Roshel Senator. Также военные в качестве трофеев захватили образцы оружия, боеприпасы, средства защиты и системы связи западного производства. Черноморцы рассказывают, что враг бросает на поле боя не только технику, но и погибших солдат.

"Вот что происходит с теми, кто пришёл на Русскую землю. Их просто здесь бросили свои же товарищи, не эвакуировали, никому они здесь не нужны", — говорит один из бойцов ВС РФ.