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14 августа, 11:46

Минобороны показало видео с пленёнными военными ВСУ в Курской области

Минобороны РФ опубликовало видео с взятыми в плен военными 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в населённых пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок Курской области.

Пленные военные ВСУ, взятые в плен в Курской области. Видео © Минобороны России

Напомним, что за сутки 18 военнослужащих ВСУ были взяты в плен в Курской области.

ВС РФ за сутки пресекли несколько попыток ВСУ прорваться в Курскую область
ВС РФ за сутки пресекли несколько попыток ВСУ прорваться в Курскую область

Как ранее сообщал Life.ru, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. Как рассказал командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов, в атаке на Курскую область были задействованы более 11 тысяч бойцов ВСУ. По состоянию на 14 августа, потери противника достигли 2,3 тысячи военных. Также противник лишился 37 танков.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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