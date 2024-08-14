Минобороны показало видео с пленёнными военными ВСУ в Курской области
Минобороны РФ опубликовало видео с взятыми в плен военными 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в населённых пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок Курской области.
Пленные военные ВСУ, взятые в плен в Курской области. Видео © Минобороны России
Напомним, что за сутки 18 военнослужащих ВСУ были взяты в плен в Курской области.
Как ранее сообщал Life.ru, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. Как рассказал командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов, в атаке на Курскую область были задействованы более 11 тысяч бойцов ВСУ. По состоянию на 14 августа, потери противника достигли 2,3 тысячи военных. Также противник лишился 37 танков.