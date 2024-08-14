ВС РФ за сутки пресекли несколько попыток ВСУ прорваться в Курскую область

За минувшие сутки ВС РФ пресекли попытки прорыва украинских подразделений прорваться вглубь Курской области в районах населённых пунктов Левшинки, Семёновки, Алексеевского и Камышного. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.