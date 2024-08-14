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Регион
14 августа, 11:40

ВС РФ за сутки пресекли несколько попыток ВСУ прорваться в Курскую область

За минувшие сутки ВС РФ пресекли попытки прорыва украинских подразделений прорваться вглубь Курской области в районах населённых пунктов Левшинки, Семёновки, Алексеевского и Камышного. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"Вооружённые силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Активными действиями подразделений группировки войск "Север", ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семёновки, Алексеевского, Камышного", — говорится в докладе военного ведомства.

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Напомним, что попытку масштабного вторжения в Курскую область украинские войска предприняли 6 августа. С тех пор в регионе идут интенсивные бои. По оценке главы спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова, украинская сторона задействовала в операции свыше 11 тысяч человек личного состава, а главной целью являлся захват АЭС в Курчатове к 11 августа, который, должен был усилить позиции Киева на переговорах. Согласно последним данным от МО РФ, потери противника в Курской области достигают 2,3 тысячи бойцов, кроме того, были уничтожены 37 танков.

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Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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