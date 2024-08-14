Жителей Курской области предостерегли от слива данных о себе и близких ЦИПсО
Курян призвали не публиковать в Сети данные о потерянных родных и близких
Жителей Курской области, которые пытаются найти потерянных родных и близких, предупредили о недопустимости публикации контактных данных в открытых источниках, так как ими может воспользоваться противник. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба региона.
"Оперативный штаб Курской области информирует, что публиковать контактные данные в открытых источниках недопустимо. Поиск пропавших осуществляется с привлечением волонтёров, специализированных организаций и сообществ. Одновременно необходимо соблюдать осторожность. Противник активно использует любую доступную информацию в корыстных целях. Публикация персональных данных пропавших в открытых источниках может усугубить ситуацию", — предупреждают местные власти.
Местных жителей настоятельно просят с полной серьёзностью отнестись к мерам цифровой безопасности и не публиковать номера телефонов и документы потерянных близких в социальных сетях, Telegram и прочих общедоступных ресурсах. Этими данными может воспользоваться ЦИПсО для шантажа и информационных вбросов. Искать родственников рекомендуют только в закрытых чатах с проверенными участниками.
"Для поиска пропавших можно обращаться по следующим номерам: 8-(800)-700-54-52 – горячая линия поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"; 8-(800)-250-56-29 – горячая линия Российского Красного Креста", — добавили в оперштабе.
Напомним, что 6 августа ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область, бои в приграничье ведутся до сих пор. В МО РФ сообщили, что потери противника составляют свыше двух тысяч военнослужащих. ВС РФ контролируют ситуацию в регионе. Так, Льговский район области не подвергается вражеским обстрелам — обстановка стабильная, сообщил сегодня руководитель муниципалитета Сергей Коростелёв.
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