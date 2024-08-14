Жителей Курской области предостерегли от слива данных о себе и близких ЦИПсО

Жителей Курской области, которые пытаются найти потерянных родных и близких, предупредили о недопустимости публикации контактных данных в открытых источниках, так как ими может воспользоваться противник. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба региона.

"Оперативный штаб Курской области информирует, что публиковать контактные данные в открытых источниках недопустимо. Поиск пропавших осуществляется с привлечением волонтёров, специализированных организаций и сообществ. Одновременно необходимо соблюдать осторожность. Противник активно использует любую доступную информацию в корыстных целях. Публикация персональных данных пропавших в открытых источниках может усугубить ситуацию", — предупреждают местные власти.

Местных жителей настоятельно просят с полной серьёзностью отнестись к мерам цифровой безопасности и не публиковать номера телефонов и документы потерянных близких в социальных сетях, Telegram и прочих общедоступных ресурсах. Этими данными может воспользоваться ЦИПсО для шантажа и информационных вбросов. Искать родственников рекомендуют только в закрытых чатах с проверенными участниками.