Глава Льговского района Курской области опроверг сообщения об обстрелах ВСУ
В Льговском районе Курской области сохраняется стабильная обстановка, обстрелов со стороны ВСУ нет. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Коростелёв.
"Обстановка стабильная, всё работает. Вчера начали выдавать пенсии. Люди на местах, люди выращивают хлеб, доят коров — все занимаются своими делами", — приводит ТАСС слова главы района.
Коростелёв дополнил, что только два человека обратились с просьбой вывезти их из района. Местные власти продолжают оказывать помощь жителя — подвозят еду и товары первой необходимости.
Напомним, что в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с подразделениями ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. По информации Минобороны, потери ВСУ за всё время их атаки превысили две тысячи военных. В настоящее время обстановка в регионе находится под контролем ВС РФ, а большая часть сил и средств ВСУ, которые вторглись регион, уже уничтожена.
Telegram / Алексей Смирнов