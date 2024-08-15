Алаудинов посулил полное истребление "тающим" батальонам ВСУ под Курском
Алаудинов заявил, что "силы противника тают" под натиском ВС РФ под Курском
Бойцы ВСУ в окопах. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Украинские войска на Курском направлении тают с каждым днём под натиском Российской Армии, а преимущество противника здесь было временным. Об этом сказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".
"Противник давит, он отовсюду пытается пролезть, продавить. Но с каждым днём силы противника тают, поверьте мне, буквально в скором времени, когда эти силы и техника противника растают, даже говорить о какой-то инициативе будет неправильно", — объяснил он.
Алаудинов подчеркнул, что ВСУ смогли завладеть инициативой на короткий промежуток времени после нападения на Курскую область, так как стянули огромное количество человеческих резервов и техники, а также давили на очень небольшой участок российской границы.
Напомним, с 6 августа в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, в атаке задействованы 12 тысяч бойцов противника. Сейчас потери ВСУ уже достигли 2,3 тысячи военных. Алаудинов отметил, что целью украинской вылазки был захват Курской АЭС, но он не удался. По его словам, провал атаки заставил Киев сменить тактику, и теперь ВСУ "полезли во все щели" в приграничных районах, но российские войска справляются с натиском. Также командир спецназа заметил, что Киеву приходится снимать резервы с других участков фронта, чтобы выслать их в качестве подкрепления.