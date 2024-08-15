Алаудинов посулил полное истребление "тающим" батальонам ВСУ под Курском Алаудинов заявил, что "силы противника тают" под натиском ВС РФ под Курском 15 августа, 10:56 Бойцы ВСУ в окопах. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские войска на Курском направлении тают с каждым днём под натиском Российской Армии, а преимущество противника здесь было временным. Об этом сказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".

"Противник давит, он отовсюду пытается пролезть, продавить. Но с каждым днём силы противника тают, поверьте мне, буквально в скором времени, когда эти силы и техника противника растают, даже говорить о какой-то инициативе будет неправильно", — объяснил он.

Алаудинов подчеркнул, что ВСУ смогли завладеть инициативой на короткий промежуток времени после нападения на Курскую область, так как стянули огромное количество человеческих резервов и техники, а также давили на очень небольшой участок российской границы.

Авторы Татьяна Миссуми