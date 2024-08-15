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"Громко и страшно": Мать с сыном рассказали о запрещённом оружии ВСУ под Курском

Жители Курской области сообщили, что ВСУ сбросили кассетные бомбы на гражданских

15 августа, 10:05
ВСУ на позициях. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

ВСУ на позициях. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В Курской области жители стали очевидцами использования бойцами ВСУ кассетных боеприпасов, в частности об этом рассказали РИА "Новости" эвакуировавшиеся из села Махновка Суджанского района.

Мать и сын Оксана и Илья Ермаковы не собирались покидать посёлок после начала атаки ВСУ. По их словам, бои шли далеко и до 10 августа обстановка оставалась достаточно спокойной. Женщина вспоминает, как всё поменялось в одночасье. ВСУ сбросили на Махновку кассетную бомбу.

"Перед обедом упала эта кассетная бомба на нас. <…> Я видела, как у соседки что-то взорвалось над землёй, пошёл чёрный дым", — поделилась Оксана.

Она рассказала, что тут же загорелись два соседних дома. Её сын добавил, что было "громко и страшно", слышались характерные для "кассет" звуки: небольшие взрывы, но охватившие большую территорию. Тогда семья села в автомобиль и поехала в Курск. Ермаковы видели вдоль дороги много сожжённых машин. По их словам, ВСУ пытались помешать мирным жителям уехать и били дронами. Илья насчитал до 15 сгоревших гражданских автомобилей.

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Напомним, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. По предварительным оценкам, в атаке были задействованы 12 тысяч бойцов ВСУ, к настоящему моменту потери противника уже достигли 2,3 тысячи военных. Как сказал командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов, сейчас ВС РФ зачищают от украинских диверсантов приграничные посёлки.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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