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15 августа, 08:40

Алаудинов заявил о зачистке Мартыновки в Курской области от ВСУ

Российские войска село Мартыновка в Курской области от ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

"Мы очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населённые пункты. Один населённый пункт — Мартыновка, мы его зачистили. Черкасское Поречное и Русское Поречное — вот эти два населённых пункта мы зачищаем", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Как ранее сообщал Life.ru, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. Как ранее рассказал Алаудинов, в атаке были задействованы 12 тысяч бойцов ВСУ, а к настоящему моменту потери противника уже достигли 2,3 тысячи военных. Сегодня, 15 августа, ВСУ решили сменить тактику, поскольку значимых успехов так и не добились.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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