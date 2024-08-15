Алаудинов заявил о зачистке Мартыновки в Курской области от ВСУ
Российские войска село Мартыновка в Курской области от ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
"Мы очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населённые пункты. Один населённый пункт — Мартыновка, мы его зачистили. Черкасское Поречное и Русское Поречное — вот эти два населённых пункта мы зачищаем", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Как ранее сообщал Life.ru, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. Как ранее рассказал Алаудинов, в атаке были задействованы 12 тысяч бойцов ВСУ, а к настоящему моменту потери противника уже достигли 2,3 тысячи военных. Сегодня, 15 августа, ВСУ решили сменить тактику, поскольку значимых успехов так и не добились.
Минобороны России