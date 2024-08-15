Алаудинов заявил о зачистке Мартыновки в Курской области от ВСУ

"Мы очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населённые пункты. Один населённый пункт — Мартыновка, мы его зачистили. Черкасское Поречное и Русское Поречное — вот эти два населённых пункта мы зачищаем", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".