ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в приграничье Курской области

За минувшие сутки ВСУ потеряли в приграничных районах Курской области около 220 солдат, а также лишились 19 единиц бронетехники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, в результате боестолкновений были уничтожены четыре танка ВСУ, восемь бронетранспортёров и семь боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии.