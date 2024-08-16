ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в приграничье Курской области
За минувшие сутки ВСУ потеряли в приграничных районах Курской области около 220 солдат, а также лишились 19 единиц бронетехники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, в результате боестолкновений были уничтожены четыре танка ВСУ, восемь бронетранспортёров и семь боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии.
При этом за всё время боевых действий на этой территории ВСУ потеряли до 2 860 военных, 41 танк и 40 БТР. Помимо этого, ВС РФ поразили 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля, четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. В ходе брифинга в МО также сообщили, что в Курской области при попытке прорыва уничтожены мобильные группы украинской армии. Более того, бойцы "Севера" не дали продвинуться ВСУ в приграничье региона.
Telegram/Минобороны России