В Курской области при попытке прорыва уничтожены мобильные группы ВСУ
Российские войска уничтожили мобильные группы ВСУ, которые пытались прорваться вглубь Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнём артиллерии уничтожены мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории в районах 1 км западнее Анастасьевки и 1,5 км юго-восточнее Каучука", — говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, удары нанесены по подразделениям ВСУ в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.
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