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16 августа, 11:38

В Курской области при попытке прорыва уничтожены мобильные группы ВСУ

Российские войска уничтожили мобильные группы ВСУ, которые пытались прорваться вглубь Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнём артиллерии уничтожены мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории в районах 1 км западнее Анастасьевки и 1,5 км юго-восточнее Каучука", — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, удары нанесены по подразделениям ВСУ в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.

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Ранее в МО РФ сообщили, что бойцы группировки "Север" неделю отражали попытки ВСУ атаковать Курскую область, и сдерживали противника так, что он не смог продвинуться дальше.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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