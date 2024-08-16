В Курской области при попытке прорыва уничтожены мобильные группы ВСУ

Российские войска уничтожили мобильные группы ВСУ, которые пытались прорваться вглубь Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнём артиллерии уничтожены мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории в районах 1 км западнее Анастасьевки и 1,5 км юго-восточнее Каучука", — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, удары нанесены по подразделениям ВСУ в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.