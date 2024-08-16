Депутаты объяснили, почему после атаки на Курскую область для Киева начнёт складываться "карточный домик"
Депутат Свинцов: Атака ВСУ на Курскую область обернётся агонией для Киева
Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn
Атака ВСУ на Курскую область — это авантюрное мероприятие, которое обернётся агонией для киевского режима. Бросив все силы на это направление, после разгрома украинские власти останутся ни с чем, а самого Владимира Зеленского уже в ближайшие месяцы Запад уберёт с поста. Такой прогноз в беседе с Life.ru озвучил депутат Госдумы Андрей Свинцов, комментируя интервью помощника президента России Николая Патрушева.
Безусловно, попытка захватить Курскую АЭС — это, конечно, авантюрное мероприятие, которое киевский режим попытался провернуть, но это действительно будет агония. На эту террористическую атаку были брошены самые подготовленные части, огромное количество техники, и большое число западных военных специалистов, трезво оценивая эту авантюру, говорят, что очень серьёзный ресурс Киев задействовал.
Свинцов выразил уверенность, что вся эта техника и все эти войска уже на территорию Украины не вернутся, так как будут уничтожены в России, и для киевского режима очень стремительно начнёт складываться "карточный домик".
"У киевского режима начнётся очень сложное время, потому что нужно будет перед западными кураторами показывать результаты, а результаты будут только плачевные. И это, конечно, стремительно свернёт всю поддержку киевского режима", — добавил парламентарий.
Уже сейчас в мировой прессе происходит "прозрение", например открыто стали говорить о причастности Киева, Зеленского лично и украинских граждан к подрыву газопроводов "Северный поток". И, как считает Свинцов, ситуация для главы киевского режима начинает становиться критической.
"Я думаю, что в ближайшие 3–4 месяца Зеленского уберут с поста президента. Либо он сам сбежит в одну из стран Европы и будет прятаться, либо просто будет ликвидирован своими же соратниками, с которыми спецслужбы западных стран договорятся о будущем разделе Украины", — отметил собеседник Life.ru.
А депутат Госдумы Олег Леонов согласился со словами Патрушева о том, что операция в Курской области не могла проводиться без участия США, Великобритании и других стран НАТО.
"Они не то что были в курсе, они планировали и готовили эту операцию. При их деятельном участии она осуществляется, потому что это невозможно сделать без средств разведки НАТО, без средств связи, без их специальных систем вооружения и так далее", — подчеркнул парламентарий. — "Да и вообще, как мы знаем, управление военными действиями, планирование военное ведут специалисты НАТО".
Напомним, ранее помощник президента России Николай Патрушев в интервью заявил о причастности США к преступлениям Вооружённых сил Украины в Курской области. По его словам, НАТО и спецслужбы Запада принимали участие в планировании нападения Киева на российское приграничье — и эта операция вызвана предчувствием приближающегося краха Киева.