Атака ВСУ на Курскую область — это авантюрное мероприятие, которое обернётся агонией для киевского режима. Бросив все силы на это направление, после разгрома украинские власти останутся ни с чем, а самого Владимира Зеленского уже в ближайшие месяцы Запад уберёт с поста. Такой прогноз в беседе с Life.ru озвучил депутат Госдумы Андрей Свинцов, комментируя интервью помощника президента России Николая Патрушева.

Безусловно, попытка захватить Курскую АЭС — это, конечно, авантюрное мероприятие, которое киевский режим попытался провернуть, но это действительно будет агония. На эту террористическую атаку были брошены самые подготовленные части, огромное количество техники, и большое число западных военных специалистов, трезво оценивая эту авантюру, говорят, что очень серьёзный ресурс Киев задействовал. Андрей Свинцов Депутат Госдумы

Свинцов выразил уверенность, что вся эта техника и все эти войска уже на территорию Украины не вернутся, так как будут уничтожены в России, и для киевского режима очень стремительно начнёт складываться "карточный домик".

"У киевского режима начнётся очень сложное время, потому что нужно будет перед западными кураторами показывать результаты, а результаты будут только плачевные. И это, конечно, стремительно свернёт всю поддержку киевского режима", — добавил парламентарий.

Уже сейчас в мировой прессе происходит "прозрение", например открыто стали говорить о причастности Киева, Зеленского лично и украинских граждан к подрыву газопроводов "Северный поток". И, как считает Свинцов, ситуация для главы киевского режима начинает становиться критической.

"Я думаю, что в ближайшие 3–4 месяца Зеленского уберут с поста президента. Либо он сам сбежит в одну из стран Европы и будет прятаться, либо просто будет ликвидирован своими же соратниками, с которыми спецслужбы западных стран договорятся о будущем разделе Украины", — отметил собеседник Life.ru.

А депутат Госдумы Олег Леонов согласился со словами Патрушева о том, что операция в Курской области не могла проводиться без участия США, Великобритании и других стран НАТО.