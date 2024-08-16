Новый герой Курска: "Боец-невидимка" в одиночку уничтожил украинскую БМП под носом у солдат ВСУ Смирнов показал видео, как солдат РФ сжёг заглохшую украинскую БМП под Курском 16 августа, 08:03 7580 7580 Солдат ВС РФ сжёг вражескую БМП. Видео © Telegram / Алексей Смирнов

В Курской области российский военнослужащий наткнулся на заглохший на дороге БМП противника. Воспользовавшись замешательством украинских солдат, он подкрался к технике с канистрой бензина и просто сжёг её. Видео показал в своём телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Солдат ВС РФ сжёг вражескую БМП. Видео © Telegram / Алексей Смирнов

В Сети уже поразились смекалке, быстроте и решительности солдата. С риском для жизни он подбежал к украинской БМП, облил бензином и чиркнул спичкой, после чего быстро вернулся в свой автомобиль. Российский дрон через пару минут заснял технику противника, превратившуюся в полыхающий факел.

"Русский солдат может и такое! Наш боец сжёг украинскую БМП прямо под носом у врага! Очень надеюсь лично встретиться с каждым героем, когда противник будет выбит с Курской земли!" — написал Смирнов.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ лишились установки HIMARS, из которой шёл обстрел Курской области. Кадрами уничтожения американской РСЗО поделились в Минобороны РФ. Предприимчивые украинские боевики спрятали установку в лесу в Сумской области. Однако российские разведчики рассекретили место, после чего по ней был нанесён удар.

Авторы Татьяна Миссуми