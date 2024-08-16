Новый герой Курска: "Боец-невидимка" в одиночку уничтожил украинскую БМП под носом у солдат ВСУ
Смирнов показал видео, как солдат РФ сжёг заглохшую украинскую БМП под Курском
В Курской области российский военнослужащий наткнулся на заглохший на дороге БМП противника. Воспользовавшись замешательством украинских солдат, он подкрался к технике с канистрой бензина и просто сжёг её. Видео показал в своём телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
В Сети уже поразились смекалке, быстроте и решительности солдата. С риском для жизни он подбежал к украинской БМП, облил бензином и чиркнул спичкой, после чего быстро вернулся в свой автомобиль. Российский дрон через пару минут заснял технику противника, превратившуюся в полыхающий факел.
"Русский солдат может и такое! Наш боец сжёг украинскую БМП прямо под носом у врага! Очень надеюсь лично встретиться с каждым героем, когда противник будет выбит с Курской земли!" — написал Смирнов.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ лишились установки HIMARS, из которой шёл обстрел Курской области. Кадрами уничтожения американской РСЗО поделились в Минобороны РФ. Предприимчивые украинские боевики спрятали установку в лесу в Сумской области. Однако российские разведчики рассекретили место, после чего по ней был нанесён удар.