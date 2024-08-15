Минобороны показало видео с ударом возмездия по HIMARS, который обстреливал курян

Российские войска с помощью ракетного комплекса "Искандер" уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, из которой велись обстрелы Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали видео с моментом удара.

ВСУ пытались спрятать американскую установку в лесу в Сумской области, но она не скрылась от взора наших военных.

Момент уничтожения HIMARS, который бил по Курской области. Видео © Минобороны России

"В результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО HIMARS дополнительный пакет (шесть реактивных снарядов) к РСЗО HIMARS, а также два автомобиля охранения", — говорится в сообщении ведомства.