Минобороны показало видео с ударом возмездия по HIMARS, который обстреливал курян
Уничтожена установка HIMARS, обстреливавшая Курскую область
Российские войска с помощью ракетного комплекса "Искандер" уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, из которой велись обстрелы Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали видео с моментом удара.
ВСУ пытались спрятать американскую установку в лесу в Сумской области, но она не скрылась от взора наших военных.
Момент уничтожения HIMARS, который бил по Курской области. Видео © Минобороны России
"В результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО HIMARS дополнительный пакет (шесть реактивных снарядов) к РСЗО HIMARS, а также два автомобиля охранения", — говорится в сообщении ведомства.
Кстати, за последние сутки ВСУ в Курской области лишились 19 единиц бронетехники, в частности, 5 боевых машин пехоты Bradley, 14 бронемашин, 8 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, установки РСЗО и 2 станций РЭБ "Анклав-Н" и "Буковель-AD".