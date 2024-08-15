"Аллигатор" вернулся с добычей: В МО показали работу Ка-52, ударившего по скоплению ВСУ под Курском

Вертолёт Ка-52 уничтожил в Курской области скопления солдат ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ.

Российский Ка-52 поразил скопления личного состава ВСУ в Курской области. Видео © Telegram/Минобороны России

"Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52 нанёс удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.