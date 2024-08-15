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15 августа, 12:46

"Аллигатор" вернулся с добычей: В МО показали работу Ка-52, ударившего по скоплению ВСУ под Курском

Российский Ка-52 поразил скопления личного состава ВСУ в Курской области

Вертолёт Ка-52 уничтожил в Курской области скопления солдат ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ.

Российский Ка-52 поразил скопления личного состава ВСУ в Курской области. Видео © Telegram/Минобороны России

"Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52 нанёс удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по целям, которые определила наша разведка. После удара вертолёт выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на базу.

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ВС России восстановили контроль над населённым пунктом Крупец в Курской области

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ из шести военных под посёлком Коренево в Курской области. Кроме того, за сутки в регионе 18 украинских военнослужащих взяли в плен — Life.ru публиковал видео с ними. Также армия России ударом "Искандера-М" уничтожила колонну 15 топливозаправщиков противника.

Обложка ©

Wikipedia / Alex Beltyukov

Александра Мышляева
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