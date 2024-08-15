Российский "Искандер" спалил колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ под Сумами

Армия России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожила колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ в районе города Лубны Сумской области Украины. Об этом отчиталось Минобороны РФ в сводке об отражении атаки украинских военных на Курскую область.

"Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населённого пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков", – сказано в сводке о боевых действиях за 14 августа.