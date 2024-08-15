Российский "Искандер" спалил колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ под Сумами
Армия России ударом "Искандера-М" уничтожила колонну 15 топливозаправщиков ВСУ
Армия России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожила колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ в районе города Лубны Сумской области Украины. Об этом отчиталось Минобороны РФ в сводке об отражении атаки украинских военных на Курскую область.
"Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в районе населённого пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков", – сказано в сводке о боевых действиях за 14 августа.
Помимо этого, оперативно-тактическая авиация ударила по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области.
Напомним, с 6 августа в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, в атаке задействованы 12 тысяч бойцов противника. Сейчас потери ВСУ уже достигли 2,3 тысячи военных. Алаудинов отметил, что целью украинской вылазки был захват Курской АЭС, но он не удался. По его словам, провал атаки заставил Киев сменить тактику, и теперь ВСУ "полезли во все щели" в приграничных районах, но российские войска справляются с натиском. Также командир спецназа заметил, что Киеву приходится снимать резервы с других участков фронта, чтобы выслать их в качестве подкрепления.
Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin