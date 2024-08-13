Уничтоженный "Искандером" украинский самолёт оказался самым ценным у ВСУ

Руководство ВСУ серьёзно просчиталось, подставив в Миргороде Полтавской области под удар российских войск свой самый мощный истребитель Су-27. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

"На кадрах, опубликованных 13 августа, видно, как на аэродроме Миргород ударом российского "Искандера" был уничтожен один из немногих оставшихся истребителей Су-27 ВВС Украины. <...> Украинское командование вновь оставило уязвимым свой самый ценный боевой самолёт", — говорится в материале.

Журналисты издания признали, что на сегодняшний день Су-27 является самым мощным истребителем, который есть у ВСУ. Тем не менее попытки использовать истребитель против российской авиации неизменно заканчиваются провалами.