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13 августа, 18:23

Уничтоженный "Искандером" украинский самолёт оказался самым ценным у ВСУ

MWM: ВСУ просчитались, оставив уязвимым свой самый ценный истребитель Су-27

Руководство ВСУ серьёзно просчиталось, подставив в Миргороде Полтавской области под удар российских войск свой самый мощный истребитель Су-27. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

"На кадрах, опубликованных 13 августа, видно, как на аэродроме Миргород ударом российского "Искандера" был уничтожен один из немногих оставшихся истребителей Су-27 ВВС Украины. <...> Украинское командование вновь оставило уязвимым свой самый ценный боевой самолёт", — говорится в материале.

Журналисты издания признали, что на сегодняшний день Су-27 является самым мощным истребителем, который есть у ВСУ. Тем не менее попытки использовать истребитель против российской авиации неизменно заканчиваются провалами.

Ранее Минобороны РФ показало видео удара "Искандером" по аэродрому Миргород, в результате которого был уничтожен украинский Су-27. На кадрах видно, как после прилёта снаряда по цели в воздух поднялся густой столб пыли.

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Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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