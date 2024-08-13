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13 августа, 12:49
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Украину застало врасплох решение руководства ВС РФ насчёт Курской области

Аналитик Меркурис: ВСУ удивлены отсутствием переброски войск из Донбасса в Курск

Украинское военное руководство застало врасплох решение России не перебрасывать военных из Донбасса в Курскую область. Так считает британский военный аналитик Александр Меркурис. По его словам, Киев рассчитывал, что ВС РФ оставит без защиты некоторые участки линии фронта в ДНР и ЛНР, чтобы атаковать их, но этого не произошло.

"Сейчас из-за этого растет тревога у некоторых украинских военных чиновников", — заметил эксперт в своём видеоблоге на YouTube.

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Ранее аналитик Меркурис заявил, что украинские войска понесли тяжелейшие потери в ходе атаки на Курскую область, и не совсем понимают ценность этого манёвра. Эти слова подтверждает и Минобороны России. Потери ВСУ за время боёв в Курской области, по данным ведомства, превысили две тысячи военных.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Алексей Берковиц
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