Украину застало врасплох решение руководства ВС РФ насчёт Курской области
Аналитик Меркурис: ВСУ удивлены отсутствием переброски войск из Донбасса в Курск
Украинское военное руководство застало врасплох решение России не перебрасывать военных из Донбасса в Курскую область. Так считает британский военный аналитик Александр Меркурис. По его словам, Киев рассчитывал, что ВС РФ оставит без защиты некоторые участки линии фронта в ДНР и ЛНР, чтобы атаковать их, но этого не произошло.
"Сейчас из-за этого растет тревога у некоторых украинских военных чиновников", — заметил эксперт в своём видеоблоге на YouTube.
Ранее аналитик Меркурис заявил, что украинские войска понесли тяжелейшие потери в ходе атаки на Курскую область, и не совсем понимают ценность этого манёвра. Эти слова подтверждает и Минобороны России. Потери ВСУ за время боёв в Курской области, по данным ведомства, превысили две тысячи военных.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС