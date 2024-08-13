Украину застало врасплох решение руководства ВС РФ насчёт Курской области

Украинское военное руководство застало врасплох решение России не перебрасывать военных из Донбасса в Курскую область. Так считает британский военный аналитик Александр Меркурис. По его словам, Киев рассчитывал, что ВС РФ оставит без защиты некоторые участки линии фронта в ДНР и ЛНР, чтобы атаковать их, но этого не произошло.