На Западе заявили о тяжелейших потерях ВСУ в Курской области
Аналитик Меркурис: ВСУ несут очень тяжёлые потери в Курской области
Украинские войска понесли тяжелейшие потери в ходе атаки на Курскую область. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в видео на своём ютуб-канале. По его словам, это признают и сами киевские власти.
"В этой операции украинцы понесли очень тяжёлые потери", — сказал британский аналитик.
Как подчеркнул Меркурис, российские войска продолжают активное наступление по всем линиям соприкосновения и усиливают давление на фронте. По словам эксперта, ВС РФ уже приняли меры для срыва украинских планов.
Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с группировками ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим КТО, Росгвардия ищет украинских боевиков. Всего за время боёв в приграничье противник потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские и грузинские наёмники. Кроме того, от действий ВСУ пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.
Telegram / V_Zelenskiy_official