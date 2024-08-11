На Западе заявили о тяжелейших потерях ВСУ в Курской области

Украинские войска понесли тяжелейшие потери в ходе атаки на Курскую область. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в видео на своём ютуб-канале. По его словам, это признают и сами киевские власти.

"В этой операции украинцы понесли очень тяжёлые потери", — сказал британский аналитик.