"Обозначают присутствие": Военкор Коц назвал цель вылазки ВСУ в Беловский район Курской области

Вчерашняя вылазка диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ на территорию Беловского района Курской области является лишь попыткой обозначить присутствие в российских тылах. Об этом заявил военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. По его словам, когда украинские подразделения сталкиваются с сопротивлением, то сразу же возвращаются на исходные позиции.