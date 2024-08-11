"Обозначают присутствие": Военкор Коц назвал цель вылазки ВСУ в Беловский район Курской области
Военкор Коц: ВСУ хотели обозначить присутствие в тылах РФ вылазкой под Курском
Вчерашняя вылазка диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ на территорию Беловского района Курской области является лишь попыткой обозначить присутствие в российских тылах. Об этом заявил военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. По его словам, когда украинские подразделения сталкиваются с сопротивлением, то сразу же возвращаются на исходные позиции.
"Видимо, речь идёт о малых манёвренных группах, которыми противник обозначает своё присутствие в наших тылах. После чего появляются "новости" о взятых ВСУ населённых пунктах", — написал Коц в телеграм-канале.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что вечером 10 августа украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию Беловского района. ВС РФ удалось стабилизировать ситуацию.
Напомним, ВС РФ продолжают отражать атаку ВСУ на приграничье в Курской области. В регионе, а также Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). К поиску диверсантов привлекли Росгвардию. Накануне сообщалось, что всего за четыре дня противник потерял до 1120 человек и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка. От действий ВСУ пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии.
Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee