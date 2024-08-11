Число пострадавших после падения ракеты на дом в Курске выросло до 15
Смирнов: В Курской области 15 человек пострадало из-за обрушения обломков ракеты
Дом в Курске после падения ракеты. Обложка © Telegram / Мэр Курска Игорь Куцак
Количество пострадавших из-за падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Курске увеличилось до 15 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексея Смирнова.
"В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек, все получают необходимую медицинскую помощь. Дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено", — говорится в телеграм-канале.
Он также отметил, что в регион исправно пребывает гуманитарная помощь, а волонтёры помогают местным жителям эвакуироваться из опасной зоны.
В Минздраве Курской области добавили, что после падения ракеты госпитализировано 10 человек. Детей среди пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 11 августа ВСУ обстреляли Курск. Обломки одной из сбитых ракет упали на многоэтажку, спровоцировав пожар. Этот момент попал на видео Life.ru. Силами сотрудников МЧС возгорание ликвидировано.