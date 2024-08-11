Число пострадавших после падения ракеты на дом в Курске выросло до 15

Количество пострадавших из-за падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Курске увеличилось до 15 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексея Смирнова.

"В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек, все получают необходимую медицинскую помощь. Дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено", — говорится в телеграм-канале.

Он также отметил, что в регион исправно пребывает гуманитарная помощь, а волонтёры помогают местным жителям эвакуироваться из опасной зоны.