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Регион
11 августа, 10:22

Число пострадавших после падения ракеты на дом в Курске выросло до 15

Смирнов: В Курской области 15 человек пострадало из-за обрушения обломков ракеты

Дом в Курске после падения ракеты. Обложка © Telegram / Мэр Курска Игорь Куцак

Дом в Курске после падения ракеты. Обложка © Telegram / Мэр Курска Игорь Куцак

Количество пострадавших из-за падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Курске увеличилось до 15 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексея Смирнова.

"В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек, все получают необходимую медицинскую помощь. Дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено", — говорится в телеграм-канале.

Он также отметил, что в регион исправно пребывает гуманитарная помощь, а волонтёры помогают местным жителям эвакуироваться из опасной зоны.

В Минздраве Курской области добавили, что после падения ракеты госпитализировано 10 человек. Детей среди пострадавших нет.

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Напомним, в ночь на 11 августа ВСУ обстреляли Курск. Обломки одной из сбитых ракет упали на многоэтажку, спровоцировав пожар. Этот момент попал на видео Life.ru. Силами сотрудников МЧС возгорание ликвидировано.

Мария Любицкая
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