"Всё в дыму, паника": Очевидцы рассказали о первых секундах после падения ракеты ВСУ на дом в Курске

В момент падения обломков украинской ракеты на девятиэтажный дом в Курской области жильцы спали. От страшного грохота и звука бьющихся стёкол началась паника, рассказали очевидцы газете "Известия". Один из них признался, что "подскочил" от хлопка.

"Мы вышли, всё в дыму. Паника возле подъезда. Скорая, пожарная, носилки... Было много ударов. Но тут — как обычно: бабах — просыпаешься, потом бабах — опять просыпаешься. А потом как долбануло. Это волна была прямо такая", — говорит жительница дома.