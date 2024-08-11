"Всё в дыму, паника": Очевидцы рассказали о первых секундах после падения ракеты ВСУ на дом в Курске
Очевидцы: После падения ракеты на дом в Курске началась паника
Дом в Курске, на который рухнула ракета. Обложка © Telegram / Мэр Курска Игорь Куцак
В момент падения обломков украинской ракеты на девятиэтажный дом в Курской области жильцы спали. От страшного грохота и звука бьющихся стёкол началась паника, рассказали очевидцы газете "Известия". Один из них признался, что "подскочил" от хлопка.
"Мы вышли, всё в дыму. Паника возле подъезда. Скорая, пожарная, носилки... Было много ударов. Но тут — как обычно: бабах — просыпаешься, потом бабах — опять просыпаешься. А потом как долбануло. Это волна была прямо такая", — говорит жительница дома.
Другая жительница сравнила силу удара с захлестывающей волной. По словам одного из собеседников, осколки боеголовки, которая упала на дом, очень сильно похожа на "Точку-У". Впрочем, точный вердикт дадут эксперты.
Напомним, в ночь на 11 августа ВСУ обстреляли Курск. Обломки одной из сбитых ракет упали на многоэтажку, спровоцировав пожар. Этот момент попал на видео Life.ru. Ранения в результате инцидента получили 13 человек. Силами сотрудников МЧС возгорание ликвидировано.