"Вероломная атака": Смирнов высказался о падении ракеты ВСУ на дом в Курске
Врио губернатора Смирнов: ВСУ вновь нанесли вероломный удар по Курской области
Украинские войска вновь нанесли вероломный удар по территории Курской области. Никто из мирных жителей не погиб, сообщает врио губернатора Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.
"Сегодня враг нанёс очередную вероломную атаку по нашему мирному населению", — написал чиновник.
По словам главы региона, есть пострадавшие, им оказывается помощь. К счастью, обошлось без погибших.
Напомним, что в ночь на 11 августа украинские войска нанесли ракетный удар по Курску. Обломки одного из сбитых снарядов рухнули на многоэтажку, спровоцировав пожар. Ранения в результате произошедшего получили 13 человек. Силами сотрудников МЧС возгорание ликвидировано.
Shutterstock / FOTODOM / Kravets Misha