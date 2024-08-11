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Регион
11 августа, 05:27

"Вероломная атака": Смирнов высказался о падении ракеты ВСУ на дом в Курске

Врио губернатора Смирнов: ВСУ вновь нанесли вероломный удар по Курской области

Украинские войска вновь нанесли вероломный удар по территории Курской области. Никто из мирных жителей не погиб, сообщает врио губернатора Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.

"Сегодня враг нанёс очередную вероломную атаку по нашему мирному населению", — написал чиновник.

По словам главы региона, есть пострадавшие, им оказывается помощь. К счастью, обошлось без погибших.

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Напомним, что в ночь на 11 августа украинские войска нанесли ракетный удар по Курску. Обломки одного из сбитых снарядов рухнули на многоэтажку, спровоцировав пожар. Ранения в результате произошедшего получили 13 человек. Силами сотрудников МЧС возгорание ликвидировано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kravets Misha

Николай Рюмин
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