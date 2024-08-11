"Вероломная атака": Смирнов высказался о падении ракеты ВСУ на дом в Курске

Украинские войска вновь нанесли вероломный удар по территории Курской области. Никто из мирных жителей не погиб, сообщает врио губернатора Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.

"Сегодня враг нанёс очередную вероломную атаку по нашему мирному населению", — написал чиновник.

По словам главы региона, есть пострадавшие, им оказывается помощь. К счастью, обошлось без погибших.