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10 августа, 23:04

Врио главы Курской области поручил ускорить эвакуацию из Беловского района

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности жителей приграничных населённых пунктов. По словам чиновника, властям Беловского района было поручено ускорить эвакуацию гражданских.

Смирнов добавил, что он постоянно находится на связи с Министерством обороны России и другими силовыми структурами.

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Напомним, что в ночь на 11 августа ВСУ нанесли ракетный удар по Курску. Обломки одной из сбитых боеголовок рухнули на многоэтажку, спровоцировав пожар. Ранения в результате произошедшего получили 13 человек. Силами сотрудников МЧС возгорание ликвидировано.

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VK / Курская область

Илья Пушкарев
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