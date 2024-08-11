Врио главы Курской области поручил ускорить эвакуацию из Беловского района
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности жителей приграничных населённых пунктов. По словам чиновника, властям Беловского района было поручено ускорить эвакуацию гражданских.
Смирнов добавил, что он постоянно находится на связи с Министерством обороны России и другими силовыми структурами.
Напомним, что в ночь на 11 августа ВСУ нанесли ракетный удар по Курску. Обломки одной из сбитых боеголовок рухнули на многоэтажку, спровоцировав пожар. Ранения в результате произошедшего получили 13 человек. Силами сотрудников МЧС возгорание ликвидировано.
VK / Курская область