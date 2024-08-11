Врио главы Курской области поручил ускорить эвакуацию из Беловского района

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности жителей приграничных населённых пунктов. По словам чиновника, властям Беловского района было поручено ускорить эвакуацию гражданских.

Смирнов добавил, что он постоянно находится на связи с Министерством обороны России и другими силовыми структурами.