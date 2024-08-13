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13 августа, 10:43

Российский "Искандер" уничтожил украинский Су-27 прямо на аэродроме в Миргороде

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" уничтожил самолёт Су-27 Воздушных сил Украины прямо на аэродроме базирования — в Миргороде Полтавской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар "Искандера" по самолёту Су-27 Воздушных сил Украины. Видео © Минобороны России

"Расчётом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ был нанесён ракетный удар по стоянке авиационной техники ВСУ на аэродроме Миргород. В результате удара уничтожен боевой самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении ведомства.

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А ранее ВС РФ мощно ударили "Искандером" по подразделениям ВСУ в курском приграничье. Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса сравнял с землёй командный состав подразделения 22-й механизированной бригады Украины.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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