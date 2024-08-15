Соратник Кадырова рассказал о безуспешных попытках ВСУ прогнуть Курскую область
Алаудинов: ВСУ хотят продавить территорию в Курской области, но им не удастся
ВСУ хотят продавить часть территории в Курской области, но это им не удаётся. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
Доклад Апты Алаудинова. Видео © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"
"День у нас сегодня опять удался очень насыщенный. Хочу сказать, что в общей сложности за сегодня нашими подразделениями совместно с бойцами 2-й бригады спецназа подбиты уже 2 танка, 5 ББМ, 2 БТР, 2 пикапа, ещё подбит дрон сапёрный, ну и в принципе очень много противника уничтожено и работа продолжается по настоящее время", — доложил военный.
Ранее Алаудинов заявил, что в атаке на регион задействованы 12 тысяч бойцов ВСУ. Однако 2,3 тысячи уже легли на поле битвы. По словам соратника Кадырова, целью украинской вылазки был захват Курской АЭС, но врагу не удалось даже приблизиться к ней. Военный добавил, что из-за провала Киев сменил тактику, и теперь ВСУ "полезли во все щели" в приграничных районах. ВСУ планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской. В итоге — всё безрезультатно.
Telegram / Zelenskiy