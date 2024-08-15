Соратник Кадырова рассказал о безуспешных попытках ВСУ прогнуть Курскую область

ВСУ хотят продавить часть территории в Курской области, но это им не удаётся. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

"День у нас сегодня опять удался очень насыщенный. Хочу сказать, что в общей сложности за сегодня нашими подразделениями совместно с бойцами 2-й бригады спецназа подбиты уже 2 танка, 5 ББМ, 2 БТР, 2 пикапа, ещё подбит дрон сапёрный, ну и в принципе очень много противника уничтожено и работа продолжается по настоящее время", — доложил военный.