Соратник Кадырова раскрыл, какую цель ставили ВСУ при нападении на Курскую область

Изначально ВСУ хотели захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1". По его словам, противник надеялся на результативную внезапную атаку и даже не думал, что его смогут остановить.