Соратник Кадырова раскрыл, какую цель ставили ВСУ при нападении на Курскую область
Алаудинов: ВСУ планировали захватить Курскую и часть Белгородской области
Изначально ВСУ хотели захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1". По его словам, противник надеялся на результативную внезапную атаку и даже не думал, что его смогут остановить.
"Целью изначально было захватить Курскую область, некоторые стратегические объекты. Кроме Курской планировалось захватить ещё часть Белгородской области. Их расчёт был такой, что их молниеносное наступление, оно уже не будет остановлено", — сказал военный.
Ранее командир "Ахмата" разоблачил постановку ВСУ о "контроле" над Суджей. По его данным, ВСУ планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС. Он также отметил, что вражеская армия начала атаку на Курскую область силами в 12 тысяч солдат, среди которых было множество иностранных наёмников. Но, долгих боёв они не выстояли, заверил Алаудинов. Тем временем потери ВСУ на сегодняшний день составляют около 2,3 тысячи военнослужащих.
Telegram / Zelenskiy